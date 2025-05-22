Росія вимагає зміну влади в Україні для підписання договору про припинення вогню

Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія досі не підписала угоду про 30-денний режим припинення вогню, щоб покласти початок миру та закінчення війни в Україні. Цього разу в Кремлі назвали причину, чому вони не хочуть поки підписувати відповідний меморандум.

Про це висловився директор правового департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін у коментарі російським ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Росія назвала українську владу нелегітимною

Російський посадовець вкотре озвучив пропагандистське твердження Кремля про нібито "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського. За його словами, для підписання будь-якої мирної угоди з Україною потрібна "нова влада", а чинний голова держави, мовляв, не може виступати стороною переговорів.

Мусіхін заявив, що Зеленський вже "давно втратив внутрішню та зовнішню легітимність", і тому, на його думку, будь-який документ, підписаний Зеленським, не матиме потім ніякої юридичної сили. Чиновник також припустив, що у разі підписання домовленостей повноваження можуть перейти до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, однак і це "під питанням".

У російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що лише "новий керівник", обраний у результаті "вільного волевиявлення народу", може бути легітимним підписантом документів про врегулювання. Мусіхін додав, що це стосується і потенційного меморандуму, який обговорювався між Владіміром Путіним та Дональдом Трампом.

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз ідеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це в голови парламенту (зараз це Руслан Стефанчук. — Ред.) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині власної країни — велике питання", — заявив чиновник.

Росія перекручує факти й бреше про нелегітимність Зеленського

Ці заяви повністю повторюють старі кремлівські наративи, які намагаються поставити під сумнів українську державність і легітимність влади. Насправді ж в Україні на час дії воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Росії, проведення виборів є неможливим як із юридичних, так і з практичних причин. Це чітко визначено Конституцією.

Зокрема, заборона на вибори під час воєнного стану стосується як парламенту, так і президента. Тим часом законодавство України гарантує збереження повноважень чинної влади до моменту завершення війни й відновлення виборчого процесу.

Крім того, численні зустрічі президента Зеленського з лідерами США, країн ЄС, G7 та НАТО свідчать про повне міжнародне визнання його легітимності як глави держави.

Нагадаємо, у лютому в ООН розкритикували давнішню заяву президента США Дональда Трампа, що Володимир Зеленський нібито нелегітимний. Главу України в ООН визнали законним і легітимним президентом.

Тим часом Володимир Зеленський прокоментував дії Росії та пояснив, як в Кремлі тягнуть час для війни.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський сказав, що наразі не знає, яким буде формат меморандуму про режим припинення вогню та які країни долучаться до його підписання.

А речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає ніяких термінів, коли такий меморандум має бути підписано.