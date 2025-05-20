Пєсков заявив, що термінів щодо підготовки меморандуму і миру з Україною немає

Спікер президента РФ Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Учора російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова працювати з Україною над меморандумом, який включатиме, зокрема, припинення вогню. Однак, за словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, конкретних термінів щодо підготовки документа немає.

Про це пише російське ТАСС із посиланням на коментар прес-секретаря Путіна.

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"Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але зрозуміло, весь диявол криється в деталях. Будуть формулюватися проєкти, і з російського боку, і з українського боку. Будуть проведені обміни цими проектами, документами, ну і потім складні контакти з вироблення все таки єдиного тексту", — заявив Пєсков.

Також спікер Кремля зробив ще низку заяв:

Москва знає про пропозицію Ватикану прийняти переговори РФ і України, але рішення поки що не ухвалювали;

контакти між РФ і Україною зараз відтворено і тривають. Конкретних рішень про місце, де триватимуть контакти, поки що не ухвалювали;

усі зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні щодо України. Росія зацікавлена в усуненні першопричин конфлікту;

тема прямого контакту Путіна і президента України Володимира Зеленського обговорювалася під час розмови з президентом США Дональдом Трампом;

США не виходять із посередництва щодо України. Вашингтон надав ефективні посередницькі послуги між РФ і Україною;

Нагадаємо, після вчорашнього дзвінка Путіну Трамп заявив, що Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

Також він сказав журналістам, що не буде посилювати санкції проти Росії, оскільки є шанс на прогрес.