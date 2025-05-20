Песков заявил, что сроков по подготовке меморандума и мире с Украиной нет

Спикер президента РФ Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом, который будет включать в том числе прекращение огня. Однако, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, конкретных сроков по подготовке документа нет.

Об этом пишет российское ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Путина.

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"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но разумеется, весь дьявол кроется в деталях. Будут формулироваться проекты, и с российской стороны, и с украинской стороны. Будут произведены обмены этими проектами, документами, ну и затем сложные контакты по выработке все таки единого текста", — заявил Песков.

Также спикер Кремля сделал еще ряд заявлений:

Москва знает о предложении Ватикана принять переговоры РФ и Украины, но решение пока не принималось;

контакты между РФ и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются. Конкретных решений о месте, где будут продолжаться контакты, пока не принималось;

все заинтересованы в скорейшем урегулировании по Украине. Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта;

тема прямого контакта Путина и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась во время разговора с президентом США Дональдом Трампом;

США не выходят из посредничества по Украине. Вашингтон оказал эффективные посреднические услуги между РФ и Украиной;

Напомним, после вчерашнего звонка Путину Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны.

Также он сказал журналистам, что не будет усиливать санкции против России, поскольку есть шанс на прогресс.