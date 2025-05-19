Імовірність меморандуму між Росією та Україною — що каже щодо цього Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Меморандум, про прийняття якого говорили Дональд Трамп і Володимир Путін, може призвести до договору про мир. Після отримання відповідних сигналів від Росії Україна сформує своє бачення цієї домовленості.

Про це під час спілкування із пресою в понеділок, 19 травня, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Думка президента України щодо меморандуму

За словами Зеленського, йому поки що невідомо, про що саме йтиметься в меморандумі.

"Це меморандум, який буде підтриманий усіма або обома країнами, у якому йдеться і про принення вогню... Поки що для мене це невідомо. У будь-якому випадку, якщо Росія запропонує деякий меморандум, я думаю, це не буде секретом. Завжди ця інформація є в публічному просторі", — заявив голова держави.

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Йшлося про припинення вогню, бо, на думку американського лідера, переговори про завершення війни зайшли у глухий кут.

Також ми повідомляли, що Зеленський назвав перший крок, який РФ має зробити для досягнення миру. Йдеться про припинення вогню.