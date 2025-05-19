Вероятность меморандума между Россией и Украиной — что говорит по этому поводу Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Меморандум, о принятии которого говорили Дональд Трамп и Владимир Путин, может привести к договору о мире. После получения соответствующих сигналов от России Украина сформирует свое видение этой договоренности.

Об этом во время общения с прессой в понедельник, 19 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Мнение президента Украины относительно меморандума

По словам Зеленского, ему пока неизвестно, о чем именно будет идти речь в меморандуме.

"Это меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором говорится и о прекращении огня... Пока что для меня это неизвестно. В любом случае, если Россия предложит некоторый меморандум, я думаю, это не будет секретом. Всегда эта информация есть в публичном пространстве", — заявил глава государства.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о прекращении огня, потому что, по мнению американского лидера, переговоры о завершении войны зашли в тупик.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал первый шаг, который РФ должна сделать для достижения мира. Речь идет о прекращении огня.