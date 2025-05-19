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Зеленський назвав перший крок, який має зробити РФ задля миру

19 травня 2025 23:03
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський сказав, що хоче побачити від Росії перший крок до миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що Росія прагне миру. Зокрема, лідер країни назвав перший крок, який має зробити країна-агресорка задля миру.

Про це глава держави сказав під час спілкування із представниками ЗМІ.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення вогню — це перший крок до миру. Однак він зауважив, що Україна не довіряє Росії у цьому питанні.

Глава держави наголосив, що в Україні дуже хочуть завершення війни. Однак він додав, що не впевнений, що Росія до цього готова.

Зеленський також акцентував, що вже занадто багато втрат.

"Ми їм не довіряємо. Саме з цієї причини я хочу від них побачити припинення вогню, як перший крок. Щоб вони продемонстрували справжню готовність покласти край цій війні", — сказав Зеленський.

Крім того, президент Зеленський відповів, чи може Україна розглянути нейтральний статус в обмін на мир.

Також глава держави анонсував нові санкції проти Росії — вони будуть потужними.

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