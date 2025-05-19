Зеленский сказал, что хочет увидеть от России первый шаг к миру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что Россия стремится к миру. В частности, лидер страны назвал первый шаг, который должна сделать страна-агрессор для мира.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение огня — это первый шаг к миру. Однако он отметил, что Украина не доверяет России в этом вопросе.

Глава государства подчеркнул, что в Украине очень хотят завершения войны. Однако он добавил, что не уверен, что Россия к этому готова.

Зеленский также акцентировал, что уже слишком много потерь.

"Мы им не доверяем. Именно по этой причине я хочу от них увидеть прекращение огня, как первый шаг. Чтобы они продемонстрировали настоящую готовность положить конец этой войне", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Зеленский ответил, может ли Украина рассмотреть нейтральный статус в обмен на мир.

Также глава государства анонсировал новые санкции против России — они будут мощными.