Зеленський відкинув нейтральний статус в обмін на мир

Зеленський різко відповів щодо нейтрального статусу заради миру
Президент України Володимир Зеленський різко відповів на питання щодо нейтрального статусу в обмін на мир. Глава держави наголосив, що Україна має свій статус, який прописаний в Конституції.
Так лідер України відповів на питання турецького кореспондента.
Зеленський про нейтральний статус заради миру
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нейтральний статус заради миру — неможливий. Адже, як наголосив лідер держави, Україна має свій власний статус, який прописаний у Конституції.
"Що стосується статусу — в України є статус, він в Конституції. Я впевнений, що Конституцію Туреччини ви знаєте, якщо буде час, трішки можна почитати й українську", — відповів Зеленський на питання турецького кореспондента.
Крім того, Зеленський наголосив, що Україна не виведе війська з частини своєї території.
Зокрема, президент України анонсував нові санкції проти Росії — вже є конкретні дати та досягнуті домовленості.
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