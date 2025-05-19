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Зеленский резко ответил касательно нейтрального статуса ради мира

19 мая 2025 22:51
Евтушенко Алина - редактор
Зеленский отверг нейтральный статус в обмен на мир
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евтушенко Алина - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на вопрос о нейтральном статусе в обмен на мир. Глава государства подчеркнул, что Украина имеет свой статус, который прописан в Конституции.

Так лидер Украины ответил на вопрос турецкого корреспондента.

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Зеленский о нейтральном статусе ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нейтральный статус ради мира — невозможен. Ведь, как подчеркнул лидер государства, Украина имеет свой собственный статус, который прописан в Конституции.

"Что касается статуса — у Украины есть статус, он в Конституции. Я уверен, что Конституцию Турции вы знаете, если будет время, немного можно почитать и украинскую", — ответил Зеленский на вопрос турецкого корреспондента.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не выведет войска с части своей территории.

В частности, президент Украины анонсировал новые санкции против России — уже есть конкретные даты и достигнутые договоренности.

Владимир Зеленский президент война в Украине Россия мирные переговоры
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