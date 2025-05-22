Россия требует смену власти в Украине для подписания договора о прекращении огня

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия до сих пор не подписала соглашение о 30-дневном режиме прекращения огня, чтобы положить начало миру и окончанию войны в Украине. На этот раз в Кремле назвали причину, почему они не хотят пока подписывать соответствующий меморандум.

Об этом высказался директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в комментарии российским СМИ.

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Россия назвала украинскую власть нелегитимной

Российский чиновник в очередной раз озвучил пропагандистское утверждение Кремля о якобы "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, для подписания любого мирного соглашения с Украиной нужна "новая власть", а действующий глава государства, мол, не может выступать стороной переговоров.

Мусихин заявил, что Зеленский уже "давно потерял внутреннюю и внешнюю легитимность", и поэтому, по его мнению, любой документ, подписанный Зеленским, не будет иметь потом никакой юридической силы. Чиновник также предположил, что в случае подписания договоренностей полномочия могут перейти к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, однако и это "под вопросом".

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что только "новый руководитель", избранный в результате "свободного волеизъявления народа", может быть легитимным подписантом документов об урегулировании. Мусихин добавил, что это касается и потенциального меморандума, который обсуждался между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (сейчас это Руслан Стефанчук. — Ред.) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны — большой вопрос", — заявил чиновник.

Россия искажает факты и врет о нелегитимности Зеленского

Эти заявления полностью повторяют старые кремлевские нарративы, которые пытаются поставить под сомнение украинскую государственность и легитимность власти. На самом деле в Украине на время действия военного положения, введенного из-за полномасштабного вторжения России, проведение выборов невозможно как по юридическим, так и по практическим причинам. Это четко определено Конституцией.

В частности, запрет на выборы во время военного положения касается как парламента, так и президента. Между тем законодательство Украины гарантирует сохранение полномочий действующей власти до момента завершения войны и возобновления избирательного процесса.

Кроме того, многочисленные встречи президента Зеленского с лидерами США, стран ЕС, G7 и НАТО свидетельствуют о полном международном признании его легитимности как главы государства.

Напомним, в феврале в ООН раскритиковали давнее заявление президента США Дональда Трампа, что Владимир Зеленский якобы нелегитимен. Главу Украины в ООН признали законным и легитимным президентом.

Тем временем Владимир Зеленский прокомментировал действия России и объяснил, как в Кремле тянут время для войны.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский сказал, что пока не знает, каким будет формат меморандума о режиме прекращения огня и какие страны присоединятся к его подписанию.

А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет никаких сроков, когда такой меморандум должен быть подписан.