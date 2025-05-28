РФ хоче провести новий етап переговорів - що відомо

Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Представники РФ виступила з ініціативою провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня у Стамбулі. Із такою заявою виступив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

Про це пишуть росЗМІ.

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За його словами, російська сторона планує передати українській делегації меморандум, у якому викладено "позицію щодо всіх аспектів надійного подолання першопричин кризи".

Очолить російську делегацію Володимир Мединський, який, за словами Лаврова, готовий надати усі необхідні роз’яснення під час зустрічі в понеділок.

Українська сторона наразі не дала офіційного коментаря щодо цієї пропозиції.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна висловлює готовність до участі в переговорах за участі лідерів США та Росії, не висуваючи жорстких умов щодо формату чи сценарію такого діалогу.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна прагне зберегти залученість США у перемовинах з Росією, розглядаючи їхню участь як ключову. Водночас Вашингтон не схвалює жодних поступок з боку Києва, що стосуються втрати нинішніх територій.