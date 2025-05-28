РФ хочет провести новый этап переговоров - что известно

Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Представители РФ выступила с инициативой провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Об этом пишут росСМИ.

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По его словам, российская сторона планирует передать украинской делегации меморандум, в котором изложена "позиция по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, который, по словам Лаврова, готов предоставить все необходимые разъяснения во время встречи в понедельник.

Украинская сторона пока не дала официального комментария по этому предложению.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина выражает готовность к участию в переговорах с участием лидеров США и России, не выдвигая жестких условий относительно формата или сценария такого диалога.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина стремится сохранить вовлеченность США в переговорах с Россией, рассматривая их участие как ключевое. В то же время Вашингтон не одобряет никаких уступок со стороны Киева, касающихся потери нынешних территорий.