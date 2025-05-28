Зеленський заявив, що Україна проти виходу США з переговорного процесу

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна не зацікавлена в тому, щоб США виходили з переговорного процесу між Києвом та Москвою. При цьому Сполучені Штати не підтримають відмову України від нині контрольованих територій.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Реклама

Читайте також:

Підтримка США є критично важливою для України

Зеленський заявив, що формальні ультиматуми не мають вирішального значення, коли йдеться про потенційний перший крок до миру — припинення вогню.

"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню", — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський висловив переконання, що навіть на найвищому рівні влади США не підтримуватимуть ідею, щоб Україна відступила з тих територій, де вона зараз присутня.

"Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу", — підкреслив він.

Президент також наголосив на важливості дипломатичної, санкційної та військової підтримки з боку США, зокрема відновлення постачання зброї та розвідданих.

"Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін викликає роздратування у американської адміністрації. За словами Зеленського, Путін майстерно маскує неправду під приємні слова, що згодом виявляються маніпуляцією.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про готовність до перемовин як із Дональдом Трампом, так і з Володимиром Путіним. Президент України наголосив, що не прив’язується до жодного визначеного формату зустрічі та залишається відкритим до різних варіантів діалогу.