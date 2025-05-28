Зеленский заявил, что Украина против выхода США из переговорного процесса

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина не заинтересована в том, чтобы США выходили из переговорного процесса между Киевом и Москвой. При этом Соединенные Штаты не поддержат отказ Украины от ныне контролируемых территорий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

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Зеленский заявил, что формальные ультиматумы не имеют решающего значения, когда речь идет о потенциальном первом шаге к миру — прекращении огня.

"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня", — отметил глава государства.

В то же время Зеленский выразил убеждение, что даже на самом высоком уровне власти США не будут поддерживать идею, чтобы Украина отступила с тех территорий, где она сейчас присутствует.

"Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса", — подчеркнул он.

Президент также отметил важность дипломатической, санкционной и военной поддержки со стороны США, в частности возобновление поставок оружия и разведданных.

"Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", — добавил Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин вызывает раздражение у американской администрации. По словам Зеленского, Путин мастерски маскирует неправду под приятные слова, которые впоследствии оказываются манипуляцией.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным. Президент Украины подчеркнул, что не привязывается ни к одному определенному формату встречи и остается открытым к различным вариантам диалога.