Переговори України і РФ — Путін дратує Білий дім

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін дратує Білий дім більше, ніж він. Він завжди говорить приємні речі, які виявляються брехливими.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

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Путін дратує Білий дім

"Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди. Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані — я не знаю, чи підходить таке слово", — сказав Зеленський.

Також він додав, що можна залишатися партнерами попри те, що ви не зовсім комфортні один для одного.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву щодо зустрічі з Трампом і Путіним. Він відкритий до переговорів і не наполягає на конкретному сценарії.

Крім того, український президент наголосив, що Путін переможе, якщо України не буде на саміті НАТО.