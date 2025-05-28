Переговоры Украины и РФ — Путин раздражает Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин раздражает Белый дом больше, чем он. Он всегда говорит приятные вещи, которые оказываются лживыми.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

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Путин раздражает Белый дом

"Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают большее беспокойство именно те, другие люди. Какая бы ни была публичная риторика, я думаю, что они реально разочарованы — я не знаю, подходит ли такое слово", — сказал Зеленский.

Также он добавил, что можно оставаться партнерами несмотря на то, что вы не совсем комфортны друг для друга.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление относительно встречи с Трампом и Путиным. Он открыт к переговорам и не настаивает на конкретном сценарии.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что Путин победит, если Украины не будет на саммите НАТО.