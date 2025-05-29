Дмитрий Песков высказался о переговорах Путина и Трампа и меморандуме

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что требование Киева немедленно получить проект так называемого меморандума по урегулированию ситуации в Украине является, по его мнению, "неконструктивным". По его словам, Россия уже предложила провести очередной раунд переговоров со стороной Украины 2 июня в Стамбуле, однако, как утверждают в Кремле, Украина пока не дала ответа.

Об этом Дмитрий Песков сообщил на брифинге российским СМИ.

Реклама

Читайте также:

Когда Россия передаст свой вариант меморандума о прекращении огня

Песков также отметил, что российская сторона не планирует публично раскрывать содержание подготовленного документа так называемого меморандума о прекращении огня. В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, какие условия прекращения огня Россия закладывает в своем проекте.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва "считает необходимым продолжить прямой переговорный процесс с Украиной".

Относительно возможного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, Песков сказал, что пока такая встреча не планируется, однако подчеркнул, что все каналы связи между сторонами остаются открытыми и подобная коммуникация может быть организована "по мере необходимости".

Напомним, американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум российскому президенту Владимиру Путин относительно его готовности к перемирию с Украиной.

Также ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров передал российской стороне документ по прекращению огня.

Добавим, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Стамбуле может состояться второй раунд переговоров и назвал дату.