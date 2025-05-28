Протягом двох тижнів я скажу вам, чи водить нас Путін "за ніс", — Трамп

Трамп дав Путіну два тижні і попередив про наслідки
Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення щодо подальших дій у відносинах із Росією, якщо не побачить ознак готовності Кремля припинити війну проти України.
Свою заяву американський лідер зробив під час брифінгу в Овальному кабінеті у середу, 28 травня.
Трамп знову пригрозив Путіну
Трамп заявив, що наразі активні дії щодо врегулювання війни між Україною та Росією веде спецпредставник Стів Віткофф, який — "робить феноменальну роботу".
Глава Білого дому додав, що з боку сторін помітне прагнення до дій, однак підкреслив, що поки документ не підписаний, не можна нічого стверджувати.
"Протягом двох тижнів я скажу вам, чи водить нас Путін "за ніс". Якщо так, то ми будемо діяти інакше. Він зараз грає з вогнем. Я розчарований подіями в Україні. Я не можу сказати, що Путін хоче закінчити війну", — заявив Трамп.
Також американський лідер додав, що готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським.
Нагадаємо, 27 травня президент США Дональд Трамп вже заявляв, що російський лідер Володимир Путін "грає з вогнем". Глава Білого дому також розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня.
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