Протягом двох тижнів я скажу вам, чи водить нас Путін "за ніс", — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення щодо подальших дій у відносинах із Росією, якщо не побачить ознак готовності Кремля припинити війну проти України.

Свою заяву американський лідер зробив під час брифінгу в Овальному кабінеті у середу, 28 травня.

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Трамп заявив, що наразі активні дії щодо врегулювання війни між Україною та Росією веде спецпредставник Стів Віткофф, який — "робить феноменальну роботу".

Глава Білого дому додав, що з боку сторін помітне прагнення до дій, однак підкреслив, що поки документ не підписаний, не можна нічого стверджувати.

"Протягом двох тижнів я скажу вам, чи водить нас Путін "за ніс". Якщо так, то ми будемо діяти інакше. Він зараз грає з вогнем. Я розчарований подіями в Україні. Я не можу сказати, що Путін хоче закінчити війну", — заявив Трамп.

Також американський лідер додав, що готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Нагадаємо, 27 травня президент США Дональд Трамп вже заявляв, що російський лідер Володимир Путін "грає з вогнем". Глава Білого дому також розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня.