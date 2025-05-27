Путін грає з вогнем, — Трамп

термінова новина

Російський лідер Володимир Путін грає з вогнем. З Росією вже сталося б багато дуже поганих речей.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social в вівторок, 27 травня.

Реклама

Читайте також:

Погрози Путіну

Трамп зробив різку заяву на адресу Путіна, підкресливши свою ключову роль у стримуванні катастрофічних наслідків для Росії.

"Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих", — написав президент США.

Американський лідер також додав, що глава Кремля "грає з вогнем", вказуючи на непередбачувані наслідки нинішньої політики Москви. Ця заява Трампа прозвучала на тлі обговорення сценаріїв припинення війни в Україні та можливих умов з боку Росії.

Повідомлення Трампа у Truth Social

Новина доповнюється...