Путін грає з вогнем, — Трамп

Трамп заявив, що Путін грає з вогнем і пригрозив поганими речами
Російський лідер Володимир Путін грає з вогнем. З Росією вже сталося б багато дуже поганих речей.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social в вівторок, 27 травня.
Погрози Путіну
Трамп зробив різку заяву на адресу Путіна, підкресливши свою ключову роль у стримуванні катастрофічних наслідків для Росії.
"Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих", — написав президент США.
Американський лідер також додав, що глава Кремля "грає з вогнем", вказуючи на непередбачувані наслідки нинішньої політики Москви. Ця заява Трампа прозвучала на тлі обговорення сценаріїв припинення війни в Україні та можливих умов з боку Росії.
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