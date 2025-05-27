Путин играет с огнем, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Российский лидер Владимир Путин играет с огнем. С Россией уже произошло бы много очень плохих вещей.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social во вторник, 27 мая.

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Трамп сделал резкое заявление в адрес Путина, подчеркнув свою ключевую роль в сдерживании катастрофических последствий для России.

"Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду очень плохих", — написал президент США.

Американский лидер также добавил, что глава Кремля "играет с огнем", указывая на непредсказуемые последствия нынешней политики Москвы. Это заявление Трампа прозвучало на фоне обсуждения сценариев прекращения войны в Украине и возможных условий со стороны России.

Сообщение Трампа в Truth Social

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе.

Также мы сообщали, что у российского диктатора Владимира Путина обиделись на Трампа.