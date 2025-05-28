В течение двух недель я скажу вам, водит ли нас Путин "за нос", - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение касательно дальнейших действий в отношениях с Россией, если не увидит признаков готовности Кремля прекратить войну против Украины.

Свое заявление американский лидер сделал во время брифинга в Овальном кабинете в среду, 28 мая.

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Трамп заявил, что сейчас активные действия по урегулированию войны между Украиной и Россией ведет спецпредставитель Стив Уиткофф, который — "делает феноменальную работу".

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Глава Белого дома добавил, что со стороны сторон заметно стремление к действиям, однако подчеркнул, что пока документ не подписан, нельзя ничего утверждать.

"В течение двух недель я скажу вам, водит ли нас Путин "за нос". Если да, то мы будем действовать иначе. Он сейчас играет с огнем. Я разочарован событиями в Украине. Я не могу сказать, что Путин хочет закончить войну", — заявил Трамп.

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Также американский лидер добавил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Напомним, 27 мая президент США Дональд Трамп уже заявлял, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем". Глава Белого дома также рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе.