Мирный меморандум РФ - в МИД Украины раскритиковали Кремль за отказ прислать документ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД/Telegram

Отказ России прислать Украине свой так называемый "меморандум" о мире свидетельствует о нежелании Кремля вести реальные переговоры. Вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х в четверг, 29 мая.

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По словам Тихого, отказ России передать Украине свой "меморандум" о мире свидетельствует об истинных намерениях Кремля.

"Боязнь россиян отправлять Украине свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся разоблачения того, что тормозят мирный процесс", — говорится в сообщении.

Представитель МИД добавил, что если "документ" действительно предусматривает стремление к миру, Россия должна немедленно передать его, как и призвал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Они должны немедленно принять документ и прекратить играть в эти игры, которые лишь показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была бессодержательной", — добавил Тихий.

Сообщение Тихого в Х

Ранее в Кремле заявили, что требование Киева немедленно получить проект так называемого меморандума по урегулированию ситуации в Украине является "неконструктивным".

Напомним, Россия готовит так называемый "меморандум", в котором намерена изложить свое видение дальнейших шагов в урегулировании войны, в частности, о прекращении огня и переговоров.