Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ

В Стамбуле в понедельник, 2 июня, состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В то же время состав российской делегации, которая будет присутствовать, останется без изменений.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

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Известно, что во главе российской делегации в Стамбуле будет помощник главы Кремля Владимир Мединский. Также Россию будут представлять:

заместитель главы МИД Михаил Галузин;

начальник главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков;

заместитель министра обороны Александр Фомин.

А в составе экспертов для переговоров с Украиной будут:

первый заместитель начальника управления информации Генштаба А. Зорин;

заместитель начальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Е. Подобреевская;

директор Второго департамента стран СНГ МИД России А. Полищук;

заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России В. Шевцов.

Напомним, Великобритания, Германия, США и Франция присоединятся к переговорам в Стамбуле 2 июня.

Во время прошлых переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация объявила о намерении захватить Сумскую и Харьковскую области.