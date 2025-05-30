В МИД России сообщили состав делегации на переговорах в Стамбуле
В Стамбуле в понедельник, 2 июня, состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В то же время состав российской делегации, которая будет присутствовать, останется без изменений.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Переговоры в Стамбуле
Известно, что во главе российской делегации в Стамбуле будет помощник главы Кремля Владимир Мединский. Также Россию будут представлять:
- заместитель главы МИД Михаил Галузин;
- начальник главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков;
- заместитель министра обороны Александр Фомин.
А в составе экспертов для переговоров с Украиной будут:
- первый заместитель начальника управления информации Генштаба А. Зорин;
- заместитель начальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Е. Подобреевская;
- директор Второго департамента стран СНГ МИД России А. Полищук;
- заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России В. Шевцов.
Напомним, Великобритания, Германия, США и Франция присоединятся к переговорам в Стамбуле 2 июня.
Во время прошлых переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация объявила о намерении захватить Сумскую и Харьковскую области.
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