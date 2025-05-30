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В МИД России сообщили состав делегации на переговорах в Стамбуле

30 мая 2025 09:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Кто представит РФ на переговорах в Стамбуле - в МИД назвали имена
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Стамбуле в понедельник, 2 июня, состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В то же время состав российской делегации, которая будет присутствовать, останется без изменений.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

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Известно, что во главе российской делегации в Стамбуле будет помощник главы Кремля Владимир Мединский. Также Россию будут представлять:

  • заместитель главы МИД Михаил Галузин;
  • начальник главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков;
  • заместитель министра обороны Александр Фомин.

А в составе экспертов для переговоров с Украиной будут:

  • первый заместитель начальника управления информации Генштаба А. Зорин;
  • заместитель начальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Е. Подобреевская;
  • директор Второго департамента стран СНГ МИД России А. Полищук;
  • заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России В. Шевцов.

Напомним, Великобритания, Германия, США и Франция присоединятся к переговорам в Стамбуле 2 июня.

Во время прошлых переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация объявила о намерении захватить Сумскую и Харьковскую области.

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