Росія у Стамбулі заявляла про плани захопити Сумську та Харківську області

Переговори у Стамбулі. Фото: Reuters

Під час перемовин, що пройшли 16 травня в Стамбулі, російська сторона оголосила про намір встановити контроль над двома регіонами України. Йдеться про Сумську та Харківською області.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Попри заклики українських лідерів до 30-денного припинення вогню, багато хто не має ілюзій щодо швидкого завершення війни Росії проти України.

За словами українських військових і посадовців, Росія не подає жодних сигналів про зменшення інтенсивності атак чи готовність до суттєвих поступок. Нещодавні переговори в Туреччині лише зміцнили переконання української делегації, що досягнення миру поки що залишається віддаленою метою.

Під час переговорів очільник російської делегації заявив, що Росія може повторно вторгнутися та встановити контроль над північними регіонами України — Сумською та Харківською областями.

Нагадаємо, що військовий аналітик Сергій Грабський закликав не піддаватися паніці у зв’язку з загостренням ситуації на північному сході України. Він пояснив, що дії російських військ у Сумській області є лише допоміжним напрямком і не становлять ключової небезпеки для загального стану фронту.

А у Державній прикордонній службі України повідомили про зростання загрози наступу російських військ на Сумщині — противник зосередив значні сили поблизу кордону.