Россия в Стамбуле заявляла о планах захватить Сумскую и Харьковскую области

Переговоры в Стамбуле. Фото: Reuters

Во время переговоров, прошедших 16 мая в Стамбуле, российская сторона объявила о намерении установить контроль над двумя регионами Украины. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Несмотря на призывы украинских лидеров к 30-дневному прекращению огня, многие не питают иллюзий относительно быстрого завершения войны России против Украины.

По словам украинских военных и чиновников, Россия не подает никаких сигналов об уменьшении интенсивности атак или готовности к существенным уступкам. Недавние переговоры в Турции лишь укрепили убеждение украинской делегации, что достижение мира пока остается отдаленной целью.

Во время переговоров глава российской делегации заявил, что Россия может повторно вторгнуться и установить контроль над северными регионами Украины - Сумской и Харьковской областями.

Напомним, что военный аналитик Сергей Грабский призвал не поддаваться панике в связи с обострением ситуации на северо-востоке Украины. Он пояснил, что действия российских войск в Сумской области являются лишь вспомогательным направлением и не представляют ключевой опасности для общего состояния фронта.

А в Государственной пограничной службе Украины сообщили о росте угрозы наступления российских войск на Сумщине - противник сосредоточил значительные силы вблизи границы.