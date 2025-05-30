До нового раунду переговорів у Стамбулі доєднаються чотири країни

Переговори у Стамбулі. Фото: Суспільне

Безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії долучаться до наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Їх проведення заплановане у Стамбулі 2 червня.

Про це сказав спецпосланник президента США Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News.

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Переговори у Стамбулі

Келлог розповів, що саме ця група представників під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму, який складається з 22 пунктів.

Водночас основною перешкодою для повноцінного проведення переговорів є відсутність офіційної відповіді від РФ. Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з головою Білого дому Дональдом Трампом обіцяв передати власний варіант меморандуму протягом тижня, але його досі не отримала ні українська, ні американська сторона.

"Ми маємо зіставити українські та російські пропозиції, визначити сфери можливих домовленостей і теми, які не підлягають компромісу. Подивимося, до чого дійдемо під час зустрічі у Стамбулі", — сказав Келлог.

Відомо, що пропозиція щодо нового раунду переговорів надійшла 28 травня від голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Напередодні Україна передала російським представникам свій варіант меморандуму та наразі чекає на офіційну відповідь.

Нагадаємо, під час перемовин у Стамбулі 16 травня представники РФ оголосили про намір захопити Сумську та Харківську області України.

А в МЗС України заявили, що відмова Росії надіслати свій так званий "меморандум" свідчить про небажання вести реальні переговори.