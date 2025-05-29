США сподіваються на участь України у другому раунді перемовин з Росією в Стамбулі

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати Америки сподіваються на участь України в другому раунді перемовин з Росією. Вони заплановані наступного тижня у Стамбулі.

Про це Керолайн Левітт заявила на брифінгу у четвер, 29 травня.

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"Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, до якої президент закликав і спонукав ці дві сторони зібратися разом і вести прямі переговори", — наголосила Левітт.

За її словами, Трамп з самого початку дав зрозуміти, що хоче, аби війна була вирішена за столом переговорів.

"Він говорив це обом лідерам, знову, як публічно, так і приватно. Тож, сподіваємося, наступного тижня це просуне справу вперед у цьому напрямку. Ми повідомимо вам, якщо у нього будуть плани відправити представника. Наразі я цього не відстежую", — додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий прийняти новий тур перемовин між Україною та Росією 2 червня.

А 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров передав представнику російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимиру Мединському документ, що стосується припинення вогню.