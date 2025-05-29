Переговори у Стамбулі 2 червня — Ердоган готовий прийняти Україну та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність прийняти другий тур російсько-українських перемовин у Стамбулі вже цієї неділі, 2 червня. Турецький лідер наголосив, що це є гуманітарним обов'язком країни.

Про це він повідомив журналістам під час перельоту з Азербайджану, пише CNN.

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Ердоган закликав сторони повернутись до діалогу й наголосив на ролі Туреччини як платформи для переговорів і стабілізації регіону.

"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною. Ми говоримо їм, що двері не повинні бути зачинені, поки вони відкриті. Під час кожної нашої зустрічі ми нагадуємо нашим співрозмовникам, що ми не повинні пропустити цю можливість — гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є нашим гуманітарним обов'язком", — сказав турецький лідер.

Нагадаємо, що Росія працює над так званим "меморандумом", у якому планує викласти своє бачення можливого припинення вогню та подальших кроків для врегулювання війни. Представники РФ виступили з ініціативою провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня у Стамбулі.