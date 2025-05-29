Переговоры в Стамбуле 2 июня - Эрдоган готов принять Украину и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять второй тур российско-украинских переговоров в Стамбуле уже в это воскресенье, 2 июня. Турецкий лидер подчеркнул, что это является гуманитарным долгом страны.

Об этом он сообщил журналистам во время перелета из Азербайджана, пишет CNN.

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Эрдоган призвал стороны вернуться к диалогу и отметил роль Турции как платформы для переговоров и стабилизации региона.

"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной. Мы говорим им, что двери не должны быть закрыты, пока они открыты. Во время каждой нашей встречи мы напоминаем нашим собеседникам, что мы не должны пропустить эту возможность — тушение этого большого пожара в нашем регионе является нашим гуманитарным долгом", — сказал турецкий лидер.

Напомним, что Россия работает над так называемым "меморандумом", в котором планирует изложить свое видение возможного прекращения огня и дальнейших шагов для урегулирования войны. Представители РФ выступили с инициативой провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле.