США надеются на участие Украины во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты Америки надеются на участие Украины во втором раунде переговоров с Россией. Они запланированы на следующей неделе в Стамбуле.

Об этом Кэролайн Левитт заявила на брифинге в четверг, 29 мая.

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Переговоры Украины с Россией

"Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. И это встреча, к которой президент призвал и побудил эти две стороны собраться вместе и вести прямые переговоры", — подчеркнула Левитт.

По ее словам, Трамп с самого начала дал понять, что хочет, чтобы война была решена за столом переговоров.

"Он говорил это обоим лидерам, снова, как публично, так и частным образом. Поэтому, надеемся, на следующей неделе это продвинет дело вперед в этом направлении. Мы сообщим вам, если у него будут планы отправить представителя. Сейчас я этого не отслеживаю", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять новый тур переговоров между Украиной и Россией 2 июня.

А 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров передал представителю российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиру Мединскому документ, касающийся прекращения огня.