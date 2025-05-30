К новому раунду переговоров в Стамбуле присоединятся четыре страны

Переговоры в Стамбуле. Фото: Суспільне

Советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании присоединятся к следующему раунду мирных переговоров между Украиной и Россией. Их проведение запланировано в Стамбуле 2 июня.

Об этом сказал спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью ABC News.

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Переговоры в Стамбуле

Келлог рассказал, что именно эта группа представителей во время предыдущих встреч в Лондоне и Париже участвовала в формировании украинского варианта меморандума, который состоит из 22 пунктов.

В то же время основным препятствием для полноценного проведения переговоров является отсутствие официального ответа от РФ. Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом обещал передать собственный вариант меморандума в течение недели, но его до сих пор не получила ни украинская, ни американская сторона.

"Мы должны сопоставить украинские и российские предложения, определить сферы возможных договоренностей и темы, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем во время встречи в Стамбуле", — сказал Келлог.

Известно, что предложение о новом раунде переговоров поступило 28 мая от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Накануне Украина передала российским представителям свой вариант меморандума и сейчас ждет официального ответа.

Напомним, во время переговоров в Стамбуле 16 мая представители РФ объявили о намерении захватить Сумскую и Харьковскую области Украины.

А в МИД Украины заявили, что отказ России прислать свой так называемый "меморандум" свидетельствует о нежелании вести реальные переговоры.