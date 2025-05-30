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Україна отримала позицію РФ щодо переговорів, — МЗС Туреччини

30 травня 2025 12:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Закінчення війни в Україні — Туреччина передала Києву позицію Москви щодо переговорів
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Туреччина передала Україні позицію РФ щодо переговорів. Москва підтвердила готовність до продовження діалогу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на брифінгу у п'ятницю, 30 травня.

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Позиція РФ щодо переговорів

Фідан зазначив, що Туреччина провела зустрічі з російською стороною та передала свої оцінки й пропозиції. За його словами, Москва підтвердила готовність до продовження переговорів.

"Спочатку Москва — ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини. Сьогодні обміняємось думками у Києві", — сказав Фідан.

Глава турецького МЗС також повідомив, що передасть особисте послання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана українському президенту Володимиру Зеленському. Зустріч глави МЗС Туреччини з українським лідером запланована в рамках нинішнього візиту до Києва.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва 30 травня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання вступу України до НАТО залишається предметом внутрішньої дискусії в Альянсі.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ прийняв пропозицію США щодо встановлення безумовного перемир’я і чекає на відповідь від Росії.

Туреччина переговори МЗС Росія Стамбул мирні переговори
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