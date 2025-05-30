Закінчення війни в Україні — Туреччина передала Києву позицію Москви щодо переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: Reuters

Туреччина передала Україні позицію РФ щодо переговорів. Москва підтвердила готовність до продовження діалогу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на брифінгу у п'ятницю, 30 травня.

Реклама

Читайте также:

Позиція РФ щодо переговорів

Фідан зазначив, що Туреччина провела зустрічі з російською стороною та передала свої оцінки й пропозиції. За його словами, Москва підтвердила готовність до продовження переговорів.

"Спочатку Москва — ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини. Сьогодні обміняємось думками у Києві", — сказав Фідан.

Глава турецького МЗС також повідомив, що передасть особисте послання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана українському президенту Володимиру Зеленському. Зустріч глави МЗС Туреччини з українським лідером запланована в рамках нинішнього візиту до Києва.

Новина доповнюється...