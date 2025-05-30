Закінчення війни в Україні — Туреччина передала Києву позицію Москви щодо переговорів

Україна отримала позицію РФ щодо переговорів, — МЗС Туреччини
Туреччина передала Україні позицію РФ щодо переговорів. Москва підтвердила готовність до продовження діалогу.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на брифінгу у п'ятницю, 30 травня.
Позиція РФ щодо переговорів
Фідан зазначив, що Туреччина провела зустрічі з російською стороною та передала свої оцінки й пропозиції. За його словами, Москва підтвердила готовність до продовження переговорів.
"Спочатку Москва — ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини. Сьогодні обміняємось думками у Києві", — сказав Фідан.
Глава турецького МЗС також повідомив, що передасть особисте послання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана українському президенту Володимиру Зеленському. Зустріч глави МЗС Туреччини з українським лідером запланована в рамках нинішнього візиту до Києва.
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