В Туреччині заявили, що в НАТО немає згоди щодо членства України

Пресконференція Хакана Фідана та Андрія Сибіги. Фото: Радіо Свобода

Під час свого візиту до Києва міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання вступу України до НАТО залишається предметом внутрішньої дискусії в Альянсі, і на сьогодні консенсусу між країнами-членами немає. Водночас він додав, що це питання не порушувалося під його візиту до Москви.

Про це Хакан Фідан повідомив під час спільного брифінгу з главою МЗС України, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В НАТО не можуть узгодити, як Україна може долучитися до Альянсу

За словами дипломата, держави НАТО мають різні бачення та підходи, зокрема через триваючу війну в Україні.

"НАТО не має певного консенсусу. І країни-члени мають різні підходи. Звісно щодо цього переговори продовжаться. НАТО має превентивну форму забезпечення безпеки. І тут треба розглядати, яка форма співпраці буде максимально корисна для України в тому числі. Тут є європейська позиція, американська позиція, є наша позиція", — сказав Хакан Фідан.

Окремо міністр зазначив, що під час його попереднього візиту до Москви питання членства України в НАТО не порушувалося і не стояло на порядку денному.

Нагадаємо, у квітні Президент України Володимир Зеленський відреагував на спроби Росії накласти вето на вступ України до НАТО.

Також глава держави обговорював, чи розглядають якісь інші гарантії безпеки для України поза блоком НАТО.