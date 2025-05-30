В Турции заявили, что в НАТО нет согласия относительно членства Украины

Пресс-конференция Хакана Фидана и Андрея Сибиги. Фото: Радио Свобода

Во время своего визита в Киев министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО остается предметом внутренней дискуссии в Альянсе, и на сегодня консенсуса между странами-членами нет. В то же время он добавил, что этот вопрос не поднимался во время его визита в Москву.

Об этом Хакан Фидан сообщил во время совместного брифинга с главой МИД Украины, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам дипломата, государства НАТО имеют разные видения и подходы, в частности из-за продолжающейся войны в Украине.

"НАТО не имеет определенного консенсуса. И страны-члены имеют разные подходы. Конечно, по этому поводу переговоры продолжатся. НАТО имеет превентивную форму обеспечения безопасности. И здесь надо рассматривать, какая форма сотрудничества будет максимально полезна для Украины в том числе. Здесь есть европейская позиция, американская позиция, есть наша позиция", — сказал Хакан Фидан.

Отдельно министр отметил, что во время его предыдущего визита в Москву вопрос членства Украины в НАТО не поднимался и не стоял на повестке дня.

Напомним, в апреле Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытки России наложить вето на вступление Украины в НАТО.

Также глава государства обсуждал, рассматривают ли какие-то другие гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО.