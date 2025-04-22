РФ не може накладати вето на вступ України у НАТО — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна країна, яка не є членом НАТО, не має права накладати вето на членство України в Альянсі. Це стосується і Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

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Росія не має права накладати вето на вступ України до НАТО

"Росія — поза НАТО. Більше того, вона не лише агресор і злочинець, а й безпосередній учасник цієї війни. Вона не може говорити про гарантії безпеки для України, адже сама їх порушує", — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що, на його думку, діалог між США і Росією з приводу вступу України до НАТО все ж таки існує.

Нагадаємо, після поїздки до Росії спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що мирна угода повинна включати врегулювання питання "п’яти територій".

Згодом на його слова відреагував український лідер Володимир Зеленський, який зазначив, що Віткофф став на сторону Росії.