РФ не может накладывать вето на вступление Украины в НАТО — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одна страна, которая не является членом НАТО, не имеет права накладывать вето на членство Украины в Альянсе. Это касается и России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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Россия не имеет права накладывать вето на вступление Украины в НАТО

"Россия — вне НАТО. Более того, она не только агрессор и преступник, но и непосредственный участник этой войны. Она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, ведь сама их нарушает", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что, по его мнению, диалог между США и Россией по поводу вступления Украины в НАТО все же существует.

Напомним, после поездки в Россию спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение должно включать урегулирование вопроса "пяти территорий".

Впоследствии на его слова отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который отметил, что Уиткофф стал на сторону России.