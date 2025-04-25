Гарантії безпеки для України поза блоком НАТО — Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів про гарантії безпеки для України поза блоком НАТО. За його словами, наразі країна разом із союзниками працюють над цим.

Про це український лідер розповів у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у пʼятницю, 25 квітня.

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Гарантії безпеки для України

"Ми діємо дуже конструктивно, я вважаю. Були американські пропозиції або бачення", — зазначив Зеленський.

За його словами, під час переговорів у Лондоні українська делегація з іноземними колегами обговорювали військовий контингент, а також альтернативу пʼятій статті НАТО. Зеленський каже, що партнери вже запропонували своє бачення Штатам.

Український лідер зазначив, що вступ до Альянсу не залежить від Росії, а від позиції партнерів.

"Це залежить передусім від союзницької позиції партнерів, тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки", — додав Зеленський.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні розпочалася нібито через прагнення Києва вступити до НАТО.

Раніше Зеленський вже наголошував, що жодна країна, яка не є членом Альянсу, не може накласти вето на вступ України.