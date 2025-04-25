Гарантії безпеки для України поза блоком НАТО — Зеленський розкрив деталі

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО
Президент України Володимир Зеленський розповів про гарантії безпеки для України поза блоком НАТО. За його словами, наразі країна разом із союзниками працюють над цим.
Про це український лідер розповів у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у пʼятницю, 25 квітня.
Гарантії безпеки для України
"Ми діємо дуже конструктивно, я вважаю. Були американські пропозиції або бачення", — зазначив Зеленський.
За його словами, під час переговорів у Лондоні українська делегація з іноземними колегами обговорювали військовий контингент, а також альтернативу пʼятій статті НАТО. Зеленський каже, що партнери вже запропонували своє бачення Штатам.
Український лідер зазначив, що вступ до Альянсу не залежить від Росії, а від позиції партнерів.
"Це залежить передусім від союзницької позиції партнерів, тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки", — додав Зеленський.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні розпочалася нібито через прагнення Києва вступити до НАТО.
Раніше Зеленський вже наголошував, що жодна країна, яка не є членом Альянсу, не може накласти вето на вступ України.
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