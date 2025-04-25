Гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО — Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины вне блока НАТО. По его словам, сейчас страна вместе с союзниками работают над этим.

Об этом украинский лидер рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в пятницу, 25 апреля.

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Гарантии безопасности для Украины

"Мы действуем очень конструктивно, я считаю. Были американские предложения или видение", — отметил Зеленский.

По его словам, во время переговоров в Лондоне украинская делегация с иностранными коллегами обсуждали военный контингент, а также альтернативу пятой статье НАТО. Зеленский говорит, что партнеры уже предложили свое видение Штатам.

Украинский лидер отметил, что вступление в Альянс зависит не от России, а от позиции партнеров.

"Это зависит прежде всего от союзнической позиции партнеров, поэтому, если ее нет, то в настоящее время нам нужны гарантии безопасности", — добавил Зеленский.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что война в Украине началась якобы из-за стремления Киева вступить в НАТО.

Ранее Зеленский уже отмечал, что ни одна страна, которая не является членом Альянса, не может наложить вето на вступление Украины.