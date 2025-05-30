Украина передала РФ и США документ, который содержит конкретное видение шагов к прекращению войны, - NYT

Совещание с Президентом Владимиром Зеленским. Иллюстративное фото: ОП

Украина передала Российской Федерации и Соединенным Штатам документ, содержащий конкретное видение шагов к прекращению войны. Документ предусматривает остановку боевых действий на всех фронтах.

Об этом в пятницу, 30 мая, сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

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Согласно информации источников, документ предусматривает остановку боевых действий на всех фронтах — на земле, в море и в воздушном пространстве.

Украинская сторона также настаивает, чтобы контроль за соблюдением перемирия осуществлялся при участии международных партнеров. Речь идет, в частности, о возможном создании специального механизма мониторинга, который бы гарантировал прозрачность и соблюдение условий с обеих сторон.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что по итогам последней встречи в Стамбуле, украинская сторона передала россиянам свое видение параметров потенциального перемирия.

Мы уже писали, что Турция передала Украине позицию РФ по переговорам, а Москва подтвердила готовность к продолжению диалога.