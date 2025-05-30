Переговоры Украины и РФ — Тихий выступил с заявлением о маневрах россиян

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: МИД

Украина не препятствует мирному процессу и открыта к любым форматам переговоров, которые реально могут приблизить завершение войны. Но со стороны России систематически поступают противоречивые сигналы.

Об этом в пятницу, 30 мая, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в ответ на вопрос журналистов касательно заявлений России о желании вести прямые переговоры с Украиной.

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По словам Тихого, Украина на всех уровнях последовательно подтверждает свою готовность к диалогу — независимо от места или формата. В то же время он подчеркнул, что речь идет именно о реальных переговорах, а не имитацию мирного процесса.

"Украина готова к любым форматам переговоров, которые способны приблизить мир. Просто мы считаем, что эти переговоры должны быть реальными, а не имитацией мирного процесса", — уточнил представитель МИД.

В то же время представитель дипломатического ведомства добавил, что со стороны России систематически поступают противоречивые сигналы. Москва выдвигает переменные требования, затягивает с ответами, ставит условия по составу участников переговоров и все больше усложняет процесс.

"Что мы видим с российской стороны? Постоянные различные заявления на разных уровнях. Одно другому противоречит, выдвигают какие-то требования. Сначала обещают одно, потом требуют что-то другое. Этот меморандум передадим, а этот не передадим. А этот покажем такого-то числа в такой-то точке. Новые какие-то постоянные требования по форматам: кто должен участвовать, кто не должен участвовать. Это с российской стороны постоянно какие-то проблемы и препятствия для мирного процесса. С украинской стороны таких препятствий нет", — сказал Тихий.

В МИД считают подобное поведение свидетельством нежелания России вести добросовестные переговоры и реального продвижения к миру.

"Рассматриваем российские заявления с рядом каких-то условий — как очередное свидетельство препятствования Россией мирного процесса, затягивание мирного процесса, нежелание вести переговоры добросовестно, нежелание продвигаться к реальному миру", — подытожил представитель МИД.

Напомним, Украина передала Российской Федерации и Соединенным Штатам документ, содержащий конкретное видение шагов к прекращению войны.

Также мы писали, что Турция передала Украине позицию РФ по переговорам, а Москва подтвердила готовность к продолжению диалога.