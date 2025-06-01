Зеленський розкрив деталі майбутньої зустрічі у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський визначив позиції перед зустріччю із російською стороною в Стамбулі, яка відбудеться у понеділок, 2 червня. Також лідер повідомив, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Про це глава держави поінформував у неділю, 1 червня, в Telegram.

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"Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія", — повідомив лідер України.

А також додав, що наразі робиться все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей.

"Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", — наголосив Зеленський.

Водночас глава держави роз'яснив, що серед ключових завдань та вимог:

Перше — повне й безумовне припинення вогню;

Друге — звільнення полонених;

Третє — повернення викрадених дітей.

"І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються на переговори в Туреччину.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков інформував, що російська делегація вирушить до Стамбула 2 червня.