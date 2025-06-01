Зеленський розкрив деталі майбутньої зустрічі у Стамбулі

Зеленський визначив позиції України перед зустріччю в Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський визначив позиції перед зустріччю із російською стороною в Стамбулі, яка відбудеться у понеділок, 2 червня. Також лідер повідомив, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.
Про це глава держави поінформував у неділю, 1 червня, в Telegram.
Перемовини у Стамбулі 2 червня — Зеленський розкрив деталі
"Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія", — повідомив лідер України.
А також додав, що наразі робиться все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей.
"Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", — наголосив Зеленський.
Водночас глава держави роз'яснив, що серед ключових завдань та вимог:
- Перше — повне й безумовне припинення вогню;
- Друге — звільнення полонених;
- Третє — повернення викрадених дітей.
"І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються на переговори в Туреччину.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков інформував, що російська делегація вирушить до Стамбула 2 червня.
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