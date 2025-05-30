Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Кремлі припустили можливість зустрічі Путіна та Зеленського arrow

У Кремлі припустили можливість зустрічі Путіна та Зеленського

30 травня 2025 14:23
Євгенія Брюховецька - редактор
У Кремлі заявили про можливі контакти з Україною "на вищому рівні"
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація вирушить до Стамбула, де 2 червня пройдуть переговори між Росією та Україною.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Переговори у Стамбулі

За словами Пєскова, Росія не публікуватиме свій проєкт меморандуму про завершення війни. Він зазначив, що делегація поїде до Стамбула на переговори.

Речник Путіна додав, що у разі досягнення результатів під час перемовин делегацій "може йтися і про контакти на найвищому рівні".

Сьогодні голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що президент країни Реджеп Таїп Ердоган готовий прийняти у себе зустріч українського лідера та очільника Кремля.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав три домовленості, яких досягнули сторони під час першого раунду перемовин у Стамбулі. Серед них можлива зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився щодо продовження діалогу з Росією про припинення вогню. За його словами, це станеться за умови поваги до її незалежності.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні Стамбул припинення вогню
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама