У Кремлі заявили про можливі контакти з Україною "на вищому рівні"

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація вирушить до Стамбула, де 2 червня пройдуть переговори між Росією та Україною.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Переговори у Стамбулі

За словами Пєскова, Росія не публікуватиме свій проєкт меморандуму про завершення війни. Він зазначив, що делегація поїде до Стамбула на переговори.

Речник Путіна додав, що у разі досягнення результатів під час перемовин делегацій "може йтися і про контакти на найвищому рівні".

Сьогодні голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що президент країни Реджеп Таїп Ердоган готовий прийняти у себе зустріч українського лідера та очільника Кремля.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав три домовленості, яких досягнули сторони під час першого раунду перемовин у Стамбулі. Серед них можлива зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився щодо продовження діалогу з Росією про припинення вогню. За його словами, це станеться за умови поваги до її незалежності.