Звернення Зеленського 29 травня — президент прокоментували відмову РФ надіслати "меморандум" щодо миру

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У четвер, 29 травня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та главою Офісу Андрієм Єрмаком для координації дипломатичних зусиль. Також Київ погоджує кроки з партнерами й уже готує нові зустрічі на цьому тижні.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

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Зеленський зазначив, що практично щодня Україна погоджує кроки з партнерами й уже готує нові зустрічі на цьому тижні.

"Були сьогодні наші розмови і з американцями, і з європейцями. Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском", — заявив Зеленський.

Глава держави також прокоментував відсутність "меморандуму", який Росія обіцяла представити після першого раунду перемовин. Зеленський назвав це "черговим російським обманом" і додав, що Кремль затягує війну і робить все, щоб обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.

"Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду", — сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що росіяни не виконали обіцянки щодо "меморандуму" перед Сполученим Штатам Америки та президентом Дональдом Трампом.

"Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію", — підсумував Зеленський.