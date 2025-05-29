Обращение Зеленского 29 мая — президент прокомментировали отказ РФ прислать "меморандум" о мире

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В четверг, 29 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и главой Офиса Андреем Ермаком для координации дипломатических усилий. Также Киев согласовывает шаги с партнерами и уже готовит новые встречи на этой неделе.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

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Зеленский отметил, что практически ежедневно Украина согласовывает шаги с партнерами и уже готовит новые встречи на этой неделе.

"Были сегодня наши разговоры и с американцами, и с европейцами. Всем надо говорить честно — всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением", — заявил Зеленский.

Глава государства также прокомментировал отсутствие "меморандума", который Россия обещала представить после первого раунда переговоров. Зеленский назвал это "очередным российским обманом" и добавил, что Кремль затягивает войну и делает все, чтобы обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

"Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду", — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что россияне не выполнили обещания по "меморандуму" перед Соединенным Штатам Америки и президентом Дональдом Трампом.

"Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции — достаточное давление на Россию", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, Россия готовит так называемый "меморандум", в котором намерена изложить свое видение дальнейших шагов в урегулировании войны, в частности, относительно прекращения огня и переговоров.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что отказ России прислать Украине свой так называемый "меморандум" о мире свидетельствует о нежелании Кремля вести реальные переговоры.