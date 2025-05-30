В Кремле заявили о возможных контактах с Украиной "на высшем уровне"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация решит в Стамбул. Там 2 июня пройдут переговоры между Россией и Украиной.

Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Пескова, Россия не будет публиковать свой проект меморандума о завершении войны. Он отметил, что делегация поедет в Стамбул на переговоры.

Представитель Путина добавил, что в случае достижения результатов во время переговоров делегаций "речь может идти и о контактах на самом высоком уровне".

Сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган готов принять у себя встречу украинского лидера и главы Кремля.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал три договоренности, которых достигли стороны во время первого раунда переговоров в Стамбуле. Среди них возможная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался о продолжении диалога с Россией о прекращении огня. По его словам, это произойдет при условии уважения к независимости.