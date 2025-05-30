Туреччина закликала до припинення вогню в Україні та Секторі Газа

Зустріч Хакана Фідана та Андрія Сибіги. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у нинішніх умовах найважливішим завданням як для України, так і для Сектора Газа є негайне досягнення перемир’я. За його словами, нещодавно він обговорював ситуацію в Газі з прем’єр-міністром Катару, зокрема позицію ХАМАСу щодо документа, надісланого американською стороною та посередником Бібі Гокхале.

Про це глава МЗС Туреччини заявив під час спільного брифінгу з міністром МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент Новини.LIVE.

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В контексті цих обговорень турецький міністр зазначив важливість припинення насильства і швидкого запуску гуманітарних механізмів.

"Ми щиро підтримуємо заклик світу до припинення вогню, миру, кінця окупації та швидкого початку гуманітарної допомоги, як і в Туреччині. Ми шукаємо, що можна зробити в цій ситуації", — сказав Фідан.

Нагадаємо, в Ізраїлі тим часом підтримали пропозицію припинити вогонь в секторі Гази.

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