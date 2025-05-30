Турция призвала к прекращению огня в Украине и Секторе Газа

Встреча Хакана Фидана и Андрея Сибиги. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в нынешних условиях важнейшей задачей как для Украины, так и для Сектора Газа является немедленное достижение перемирия. По его словам, недавно он обсуждал ситуацию в Газе с премьер-министром Катара, в частности позицию ХАМАСа относительно документа, направленного американской стороной и посредником Биби Гокхале.

Об этом глава МИД Турции заявил во время совместного брифинга с министром МИД Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент Новини.LIVE.

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В контексте этих обсуждений турецкий министр отметил важность прекращения насилия и быстрого запуска гуманитарных механизмов.

"Мы искренне поддерживаем призыв мира к прекращению огня, мира, конца оккупации и быстрого начала гуманитарной помощи, как и в Турции. Мы ищем, что можно сделать в этой ситуации", — сказал Фидан.

Напомним, в Израиле тем временем поддержали предложение прекратить огонь в секторе Газа.

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