Москва хочет переговоров по собственному сценарию и обвиняет Украину

Российские чиновники на встрече с йеменскими дипломатами. Фото: росСМИ

Российские чиновники продолжают навязывать собственные требования и сроки относительно потенциальных мирных переговоров с Украиной, создавая путаницу. Как свидетельствуют последние заявления представителей Кремля, Москва стремится изобразить Украину стороной, которая якобы медлит с диалогом и срывает переговоры.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны ISW.

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28 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности представить российский "меморандум" с предложениями по мирному урегулированию. Он предложил провести двустороннюю встречу в Стамбуле 2 июня. По словам Лаврова, документ якобы описывает пути преодоления "коренных причин" войны — так Россия традиционно трактует расширение НАТО на восток и мнимую "дискриминацию" русскоязычного населения в Украине.

В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский, который ранее возглавлял делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил, что имел контакт с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По его словам, во время разговора было предложено согласовать дату обмена меморандумами.

В ответ Умеров подтвердил, что Украина готова к прекращению огня и дальнейшим переговорам, и подчеркнул, что украинская сторона уже передала свой меморандум российской.

Однако 29 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никакого документа от Киева, и одновременно обвинил Украину в отсутствии ответа на предложение Лаврова.

Аналитики Института исследования войны отметили, что наблюдается очередная попытка российской стороны манипулировать ходом дипломатического процесса. Кремлевские чиновники обвиняют Киев в торможении переговоров, которые Кремль хочет провести с неприемлемыми для Украины условиями.

Напомним, пресс-секретарь российского МИД объявила о составе делегации на переговорах, которые могут состояться вскоре в Стамбуле.

Также стало известно, что на втором раунде переговоров между Украиной и Россией будут присутствовать представители еще четырех стран.