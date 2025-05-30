Москва хоче переговорів за власним сценарієм і звинувачує Україну

Російські чиновники на зустрічі з єменськими дипломатами. Фото: росЗМІ

Російські чиновники продовжують нав'язувати власні вимоги і терміни щодо потенційних мирних переговорів з Україною, створюючи плутанину. Як свідчать останні заяви представників Кремля, Москва прагне зобразити Україну стороною, яка нібито зволікає з діалогом і зриває переговори.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни ISW.

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28 травня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про готовність представити російський "меморандум" із пропозиціями щодо мирного врегулювання. Він запропонував провести двосторонню зустріч у Стамбулі 2 червня. За словами Лаврова, документ начебто описує шляхи подолання "корінних причин" війни — так Росія традиційно трактує розширення НАТО на схід та уявну "дискримінацію" російськомовного населення в Україні.

Того ж дня помічник президента РФ Володимир Мединський, який раніше очолював делегацію на переговорах у Стамбулі, повідомив, що мав контакт із міністром оборони України Рустемом Умеровим. За його словами, під час розмови було запропоновано узгодити дату обміну меморандумами.

У відповідь Умеров підтвердив, що Україна готова до припинення вогню та подальших переговорів, і наголосив, що українська сторона вже передала свій меморандум російській.

Однак 29 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не отримувала жодного документа від Києва, і водночас звинуватив Україну у відсутності відповіді на пропозицію Лаврова.

Аналітики Інституту дослідження війни зауважили, щ спостерігається чергова спроба російської сторони маніпулювати перебігом дипломатичного процесу. Кремлівські чиновники звинувачують Київ у гальмуванні переговорів, які Кремль хоче провести із неприйнятними для України умовами.

Нагадаємо, речниця російського МЗС оголосила про склад делегації на переговорах, які можуть відбутися незабаром у Стамбулі.

Також стало відомо, що на другому раунді переговорів між Україною та Росією будуть присутні представники ще чотирьох країн.